Criminosos entram pelo telhado e furtam Lotérica

Criminosos invadiram a Casa Lotérica de Parapuã na madrugada desta quinta-feira (03). Segundo informações os indivíduos entraram pelo telhado, obtendo êxito no furto.

Segundo o Delegado José Luis Junqueira o cofre foi arrombado e dele foi subtraído uma quantia aproximada em R$5.800,00. Além disso, foram levados tele senas, roteador, telefone, alarme de monitoramento e computador. Ainda não há como mencionar todo o prejuízo deixado pelos criminosos, segundo o delegado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil. Um inquérito será instaurado para investigar o furto qualificado.

A perícia esteve no local para colher todo material necessário para colaborar com as investigações.

Ainda segundo o Delegado José Luis Junqueira é a quarta vez em 06 anos que o local é invadido por criminosos e tem pertences e valores furtados durante sua atuação frente à delegacia de Polícia Civil.