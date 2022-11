DRACENA: Distrito Comercial Joaquim Martins será inaugurado neste sábado

Neste sábado, 5/11, a atual administração municipal realizará a inauguração do Distrito Comercial ‘Joaquim Martins’. O empreendimento fica localizado ao lado do Bairro Aroeiras, com frente para a Rodovia SP-294, Comandante João Ribeiro de Barros.

Para a inauguração foram convidadas autoridades municipais, empresários, familiares de pessoas homenageadas com nome de vias e área verde do empreendimento e representantes da sociedade civil.

O distrito conta com a Rua Miguel Francisco Rollo e a avenida Fernando José Dansieri. A área verde é denominada Cícero da Silva Azevedo.

O local recebeu infraestrutura completa, como asfalto, guias de sarjetas, energia elétrica, água, para que as empresas que se instalarem por lá tenham condições de desenvolver suas atividades.

Foram contempladas para se instalar no Distrito Comercial 22 empresas, que empregam atualmente 373 colaboradores.

A área foi desapropriada através da lei 3.414 de 9 de dezembro de 2006, no segundo mandato do ex-prefeito Junior Stelato.

O prefeito André Lemos falou sobre empreendimento: “Temos muito a comemorar neste momento; é o fechamento de um ciclo, no qual dedicamos muitos esforços para dar continuidade ao trabalho de meus antecessores e concluir este empreendimento. A partir de agora, iniciaremos um segundo ciclo de expansão econômica do município, pois muitos empregos serão gerados com a expansão dos negócios já existentes e com a abertura de novos que estão chegando. Nossa meta é fomentar o desenvolvimento da cidade e o oferecimento de oportunidades no mercado de trabalho”.

EMPRESAS CONTEMPLADAS COM TERRENOS NO DISTRITO:

• Jóia Comércio E Indústria Gráfica Ltda-EPP

• Santi & Scaliante Livraria Ltda – ME (Sol & Lua Papelaria)

• Humberto Perosso (Toralper).

• Ubiratan Teixeira Silva

• Casa das Máquinas Comércio, Assistência e Locação de Máquinas Industriais Ltda-EPP

• Dipoli Distribuidora de Autopeças e Acessórios Ltda

• Auto Vidros Polidoro Ltda – ME

• Millenium Funilaria e Pintura de Dracena Ltda-ME

• Gustavo Rangel Possari

• GR Retífica de Cabeçotes Ltda

• O J da Silva Recuperadora (Blocosolda)

• Milton Santos Antonioli

• Guilherme Augusto Casoni

• Magi System

• Garcia e Mesa

• M 2 M

• Casa dos Vidros

• Temperbox

• Sergio Silva Nery

• Gilberto Tomaz de Alquino – ME – Auto Elétrica GR

• FK Com. Eletrônico

• Locforte Locação Com. e Logística Ltda