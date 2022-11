LUCÉLIA: Vereadora registra ocorrência após sofrer ataques em redes sociais

A vereadora do município de Lucélia Mariana Marques Valentim (PP), registrou na tarde desta quinta-feira (03), um Boletim de Ocorrência após sofrer ataques em sua rede social Facebook e em vários grupos de WhatsApp.

Os ataques começaram após a vereadora se posicionar politicamente e postar uma foto com uma camiseta fazendo críticas ao Patriarcado, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) não perdoaram fazendo ataques ofensivos contra a vereadora, em sua página pessoal do Facebook e grupos de WhatsApp.

Na delegacia a Vereadora apresentou prints e vários áudios para que sejam investigados, ainda relatos da vereadora só está recebendo esses ataques é porque a sociedade é machista e quer falar o que a mulher deve ou não fazer.

A parlamentar e também professora foi ouvida pelo delegado de Polícia Dr. Celso Pardo Soares, que recolheu todas as provas e alguns nomes de pessoas que em breve serão intimados e ouvidos.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil e a parlamentar deve levar o caso para o plenário da Câmara na próxima sessão no dia 07.