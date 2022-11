MARIÁPOLIS: Trecho de estrada rural é beneficiado pelo Programa Melhor Caminho do Governo do Estado

Foram iniciadas em Mariápolis as obras de adequação de estradas rurais pelo Programa Melhor Caminho, contemplando as estradas MRP 275 e MRP 383 (estrada do Cemitério até a fazenda Santa Terezinha).

Para a execução das obras foi formalizado convênio entre a Prefeitura Municipal de Mariápolis e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O convênio foi assinado no primeiro semestre deste ano.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, o investimento na realização desta obra está orçado em R$ 1.154.587,40.

A melhoria era esperada por proprietários rurais do trecho beneficiado e usuários da estrada rural, o que permitirá maior segurança e conforto à circulação de veículo e ao escoamento da produção agrícola.

O Programa Melhor Caminho foi instituído pelo Governo do Estado para elaboração de convênios entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as prefeituras municipais, sendo dedicado à execução de obras em trechos de estradas rurais, para recuperação e conservação.

(Com informações do Sigamais)