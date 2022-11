Mototaxista e traficante são presos em flagrante

Dois homens de 41 e 33 anos de idade foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na terça-feira (2), na SP-563 em Tupi Paulista.

Uma viatura da PM “cruzou” com ambos que estavam em uma motocicleta e foram abordados em seguida, sendo localizados na pochete utilizada pelo condutor da moto cinco porções de crack, R$ 366 em dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.

Questionado, ele informou que havia retirado a droga em Dracena e que levaria até Nova Guataporanga, cobrando R$ 60 pelo “frete” e que era costumeiro realizar este tipo de serviço para o indivíduo.

Na casa do homem apontado pelo motociclista, com o apoio do Canil Setorial, foram encontrados em cima de um varal móvel, dentro de uma bolsa pequena de couro, coberta por uma calça jeans, 24 grandes porções de crack, 20 grandes porções de cocaína, todas envoltas em plástico preto, a quantia R$ 176,00 em notas diversas, dentro do armário da cozinha e uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma faca de serra com resquícios de droga.

O autor confessou que realizava tráfico de drogas há um bom tempo, vendendo cada porção grande de entorpecentes a R$ 300,00 e a pequena a R$ 150,00 cada.

Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados ao plantão de Polícia Judiciária, onde foi ratificada a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo os objetos, drogas, celulares e motocicleta apreendidos