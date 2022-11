SALMOURÃO: Solicitado na Câmara a substituição de todos os vitrôs das salas de aula de escola municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Salmourão, o vereador Wesley Barbosa apresentou indicação sugerindo à Prefeitura de Salmourão, para que seja realizada a substituição de todos os vitrôs das salas de aula da EMEFI Stela Boer Maioli.

Ressaltou o vereador que “agora as salas de aula contam com climatização através de ar condicionado e a boa vedação das janelas é essencial para garantir o bom funcionamento destes aparelhos e para não diminuir a vida útil dos mesmos, causando prejuízo ao município”.

“Também acredito que durante a substituição destes vitrôs seja possível reavaliar a forma como foram instalados os aparelhos de ar condicionado, uma vez que os canos estão passando por entre os vidros da janela e acredito que esta não é a melhor forma de instalação destes aparelhos”, justificou o vereador.

Afirmou ainda o vereador que “a indicação visa resolver este problema, ou seja, a substituição dos vitrôs trará novamente a possibilidade de abertura e fechamento das janelas, garantindo a vedação necessária para o bom funcionamento dos aparelhos e protegendo sua vida útil”.

A Prefeitura Municipal, através da prefeita Sônia Gabau, esclareceu que é realmente necessária a realização das trocas desses vitrôs e janelas.

A chefe do executivo municipal afirmou ainda que estará realizando estudos no mais curto espaço de tempo possível para que as medidas requisitadas possam ser tomadas pelo departamento responsável.