Sul-coreanos pretendem investir em Dracena

Na tarde de terça-feira (1º/11), o prefeito André Lemos recebeu no gabinete, um grupo de empresários sul-coreanos que têm interesse em investir no município.

Participaram da reunião, representando o Grupo ZENT, o empresário e CEO, Eric Ham, o diretor de relações internacionais e intérprete, Luiz Han, o CEO da empresa IBADI, Bento de Jesus Guastalli e o sócio consultor of Business, Gilmar Almeida Junior, além do presidente do PRODES (Programa de Desenvolvimento Sustentável), Valter Fernandes.

O prefeito explicou aos visitantes que o município conta uma secretaria que cuida do desenvolvimento econômico, liderada pelo secretário Sérgio Ricardo Baravelli e que coordena o PRODES. Através do Programa, o município proporciona alguns incentivos fiscais e até a possibilidade de doação de áreas para novos investimentos.

Os empresários assinaram protocolo de intenções para futuros investimentos que podem chegar à casa de 50 milhões de reais (10 milhões de dólares).