ADAMANTINA: Prefeitura dá início a instalação dos enfeites de natal

O Natal está no ar! Sim, ainda é novembro, mas já é possível ver em diversos pontos da cidade toda a preparação para a época mais bonita e esperada do ano.

Para este ano, os enfeites serão colocados no Paço Municipal, na Câmara Municipal, na Praça Élio Micheloni, no Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco, no Cristo, no Parque dos Pioneiros, no Parque Caldeira e na Rodoviária.

Além disso, os postes também serão iluminados. As ruas que ganharão os enfeites de natal são: Avenida Rio Branco – Trecho entre a Rua Arno Kieffer e Rua Joaquim Nabuco; Avenida Capitão José Antônio de Oliveira e Avenida Deputado Cunha Bueno – Trecho entre a Rua General Isidoro e a Rua Joaquim Nabuco; Avenida Adhemar de Barros – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e Alameda Padre Nóbrega.

As decorações serão instaladas ainda na Rua Osvaldo Cruz – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira; a Rua Deputado Salles Filho – Trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira.

A Avenida Santo Antônio – Trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Deputado Cunha Bueno, a Alameda Armando Salles de Oliveira – Trecho entre a Avenida Adhemar de Barros e a Avenida Santo Antônio e a Av. Marechal Castelo Branco – Trecho entre a Avenida Antônio Tiveron e o trevo principal da entrada da cidade também serão iluminadas.

“Toda essa ação visa fazer com que o nosso município fique ainda mais bonito e atraia muitos visitantes, pois somos MIT”afirma o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.

“Concurso Natal Mágico 2022”

Paralelamente a decoração, a Prefeitura de Adamantina lançou o “Concurso Natal Mágico 2022” que visa premiar as lojas que forem mais bem avaliadas pelos jurados devido a decoração natalina. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 do mês de novembro.

Os interessados podem efetivar sua participação presencialmente no Paço Municipal no departamento de protocolo ou pelo formulário online que está disponível no site. No ato da inscrição, devem apresentar o cartão CNPJ.

No ato da inscrição presencial, os lojistas receberão um adesivo que deverá ser fixado na vitrine da loja ou em algum lugar visível, pois será um identificador dos participantes do concurso.

Aqueles que efetuarem a inscrição pela internet, deverão se dirigir ao Paço Municipal com o comprovante que será encaminhado para o e-mail cadastrado para fazer a retirada do adesivo.