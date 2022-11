DRACENA: Distrito Comercial Joaquim Martins é inaugurado

A cerimônia de inauguração do Distrito Comercial ‘Joaquim Martins’ aconteceu no sábado, 5/11, com a presença de autoridades municipais, empresários, familiares de homenageados com nomes de vias e área verde do empreendimento e representantes da sociedade civil.

O evento teve momentos de emoção para os empresários e seus familiares. Recebeu as bênçãos do padre Rui Rodrigues da Silva.

O distrito fica localizado ao lado do Bairro Aroeiras, com frente para a Rodovia SP-294, Comandante João Ribeiro de Barros.

Foram contempladas para se instalar no Distrito Comercial 22 empresas, que empregam atualmente 373 colaboradores. A área foi desapropriada através da lei 3.414 de 9 de dezembro de 2006, no segundo mandato do ex-prefeito Junior Stelato.

O prefeito André citou a demora para que o empreendimento se tornasse uma realidade para a cidade, ressaltou que com muito trabalho conseguiu entregá-lo. “Já estamos providenciando uma nova área para dar local a um novo distrito, com o objetivo de receber mais empresas, e, com isso, gerar mais empregos na cidade”, comentou.

Durantes a cerimônia, o prefeito agradeceu aos seus secretários e a todos os envolvidos na conclusão do distrito. Enalteceu o trabalho de cada secretário frente as suas pastas, para oferecer uma cidade melhor aos seus moradores. Fizeram uso da palavra também os secretários Sérgio Ricardo Baravelli (Administração/Desenvolvimento Econômico); Ademar Alves Pereira (Infraestrutura/Assuntos Viários/Habitação); Luciano Gerlin, presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE); presidente do Poder Legislativo, vereador Claudinei Millan Pessoa e o presidente do PRODES (Programa de Desenvolvimento Sustentável), empresário Valter Fernandes. O empresário Milton Antonioli falou em nome dos demais contemplados com terrenos.

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Bianca Kozan Lemos e o vice-prefeito Guido Baggio fizeram parte da mesa principal junto as demais autoridades.