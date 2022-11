Dracena passa do São Bernardo e está nas quartas de final da Liga Paulista de Futsal

O jogo seguiu quente, com os atletas de São Bernardo bravos e caçando Paulo Victor. Em uma das faltas no fixo, nove minutos antes do intervalo, o time da casa foi para a cobrança do tiro livre direto. O artilheiro da equipe no certame, Jackson, não perdoou e ampliou o placar. O terceiro saiu da mesma forma, a quatro do fim do período.