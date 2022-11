Estado de SP entrega ônibus escolares para cidades da região

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (4) 261 novas escolas no Programa Ensino Integral (PEI) para o ano letivo de 2023. Na ocasião, o governador também entregou 118 ônibus escolares a municípios paulistas, em um investimento superior a R$ 28 milhões.

Os 118 veículos entregues têm capacidade para transportar 29 estudantes, cada. Esta é a oitava entrega do montante adquirido em 2021, mas que só começou a ser entregue pelas montadoras em 2022, de forma fracionada. Ao todo, foram investidos R$ 280 milhões na aquisição dos 1.089 veículos, sendo 970 ônibus, com investimento de R$ 251,3 milhões e 119 caminhões frigoríficos, com investimento de R$ 29,1 milhões. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do Governo de São Paulo.

“É muito importante que os prefeitos sejam parceiros nas políticas públicas. As prefeituras nos apoiam no transporte dos nossos alunos, então essas entregas não beneficiam só os alunos da rede municipal, mas também os da rede estadual”, destacou o secretário da Educação, professor Hubert Alquéres.

Os Municípios beneficiados na Alta Paulista foram: Junqueirópolis, Mariápolis, Pacaembu, Parapuã, Paulicéia, Pompeia e Tupã.