Homem morre e mulher fica em estado grave após queda de moto

Cláudio Alves de Oliveira, de 41 anos, morreu após bater com a motocicleta que conduzia, em uma árvore, neste fim de semana, em Birigui. Ele estava acompanhado da esposa, de 40 anos. O acidente foi na rua Shiguero Sakai, no bairro Jandaia II.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Policia Civil, Oliveira pilotava uma Honda/Titan 160 e levava a esposa como passageira. Segundo testemunhas, a mulher carregava uma caixa térmica quando, por motivos a serem apurados, ele perdeu o controle de direção do veículo e acabou colidindo contra uma árvore.

O socorro foi acionado por uma equipe da Polícia Militar que estava bem próxima do local, quando ocorreu o acidente. Os PMs acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do município. As vítimas duas vítimas foram levadas para o Pronto Socorro Municipal em estado grave.

Devido os ferimentos sofridos, Oliveira faleceu ao dar entrada no serviço de saúde. Já a esposa dele, recebeu os primeiros cuidados, mas teve de ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba, devido a extensão dos ferimentos e a suspeita de traumatismo craniano. O estado de saúde dela é considerado grave.

FILHO

Um filho do casal que trafegava a frente deles, percebeu o distanciamento dos pais e resolveu retornar. Ele então encontrou os dois ainda no local do acidente, caídos no chão.

O filho acompanhou todo o resgate e permaneceu o tempo tofo no Pronto Socorro. O rapaz ficou em estado de choque com o desfecho da situação.

SUSPEITA

Uma equipe da Polícia Cientifica esteve no local do acidente, onde foi feita a perícia. Embora ainda não se saiba o que causou o acidente, existe uma suspeita de que a bolsa da mulher tenha enroscado na roda traseira da motocicleta, podendo ter causado a queda.

Um laudo deverá ser encaminhado para a Polícia Civil de Birigui, que irá instaurar inquérito para apurar as causas do acidente. A polícia também deverá aguardar laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, para onde o corpo de Oliveira foi encaminhado para exame necroscópico, para identificar a causa da morte.

O corpo de Oliveira está sendo velado na capela Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento está marcado para ás 16h30, deste domingo (06), no Cemitério da Consolação.