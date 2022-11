LUCÉLIA: Recém-recapeada, vicinal do Salto Botelho tem dezenas de pontos críticos e crateras

A estrada vicinal Paschoal Milton Lentini (LCL 010), em Lucélia, que liga o município à cidade vizinha Bento de Abreu, e é o acesso para o Parque Municipal Salto Botelho, uma indústria sucroalcooleira e uma penitenciária, além de ser o eixo principal de deslocamento a centenas de propriedades rurais, já apresenta dezenas de pontos críticos e crateras no pavimento recém-recapeado, em uma obra contratada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), finalizada, que custou R$ 21,7 milhões aos cofres públicos estaduais.

A obra de recuperação e melhorias da estrada vicinal Paschoal Milton Lentini foi realizada dentro do Programa Novas Vicinais, do governo estadual, anunciada em junho do ano passado, contemplada na fase 3 do programa, lote 49, com extensão de 33,8 km e investimento total de R$ 21.788.458,91. Em janeiro desse ano a obra foi iniciada.

De acordo com reportagem do portal Sigamais, em diferentes pontos, usuários da rodovia são surpreendidos pelas irregularidades no pavimento. As falhas no pavimento e buracos já ocorrem a partir do quilômetro zero da rodovia, e se repetem com bastante frequência até a altura do bairro União.

Já a partir do quilômetro 1 há uma faixa com extensão estimada em mais de cem metros, com irregularidades no pavimento. Há ainda casos mais graves, com crateras no novo asfalto, como ocorre na altura do quilômetro 5. Para não cair nos buracos, veículos leves, caminhões e ônibus desviam, avançando na faixa de direção contrária.

Entre o bairro União e a empresa sucroalcooleira são poucas as ocorrências. Já depois da indústria até a ponte sobre o Rio Aguapeí, não foram identificados pontos falhos relevantes.

Por meio de nota, o DER afirmou que a obra está finalizada, porém fará uma vistoria nos próximos dias para verificar as questões críticas apontadas. “A obra está finalizada, mas o Departamento ainda fará vistoria para identificar eventuais pendências a execução”, diz o texto. “O DER também informa que notificará a empresa executora para saneamento das irregularidades no pavimento”, completou o órgão estadual, ao portal Sigamais. (Com reportagem do portal Sigamais)