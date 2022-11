MARIÁPOLIS: Conseg é reativado no município

O Conselho Comunitário de Segurança – “Conseg” de Mariápolis foi reativado.

O órgão que ficou com as atividades suspensas desde 2020, devido a pandemia da Covid-19, retomou as reuniões na semana passada contando com a presença da presidência, membros e autoridades municipais.

O Conseg de Mariápolis tem como presidente Érica dos Santos Moura; vice-presidente José Airton Ferreira; secretária Silvana Ferreira dos Santos Martinez; 2ª secretária: Anielly Rodrigues de Almeida; diretor social e de assuntos comunitários: Maria Aparecida Firmino e como membros natos o delegado de polícia Dr. Celso Pardo Soares e o Sargento PM Gabriel.

Uma agenda de reuniões está sendo desenvolvida e será amplamente divulgada para maior participação da comunidade mariapolense.

Participaram da primeira reunião do Conseg o prefeito Ricardo Watanabe e o vice-prefeito Gilson.