OSVALDO CRUZ: Santuário de São José vai receber relíquias de Santa Terezinha

No dia 8 de novembro o Santuário de São José vai receber as relíquias de Santa Terezinha, do menino Jesus, vindas diretamente da França.

As relíquias são patrimônios da humanidade, bens da Unesco e patrimônio imaterial, ou seja, de um valor incalculável.

O QUE SÃO

As relíquias são um pedaço do corpo da Santa Terezinha de Eliseu, uma das santas de maior devoção no Brasil e no Mundo.

PEREGRINAÇÃO

A Diocese está completando 70 anos e por ocasião da celebração acontecerá a visita da peregrinação das relíquias.

PROGRAMAÇÃO

No dia 8, terça-feira, às 18h30, acolhimento das relíquias no trevo principal da cidade, em carreata até o Santuário São José.

Na sequência, às 19h30, celebração de missa. E após a missa, durante a noite toda, vigílias de oração.

No dia 9, missa às 07h00 e às 15h00 Missa Especial para os Enfermos. Após a missa dos enfermos, a relíquia será peregrinada para outra cidade.

O Padre Rogério Mendes diz que é um acontecimento especial, nunca visto na nossa cidade, um momento de muita graça e benção e convida a população a participar.