Time da Roça é campeão do 1º Torneio Amigos do Esporte Regional de Futebol Médio

Foi realizado no domingo (6), o 1º Torneio Amigos do Esporte Regional de Futebol Médio, no Estádio Municipal Francisco Spanghero em Flórida Paulista.

Com a participação de 16 equipes, o torneio reuniu centenas de atletas das cidades de de Flórida Paulista, Adamantina, Flora Rica, Pacaembu, Rinópolis e Parapuã.

Na decisão, Time da Roça (Pracinha) e Portuguesa (Adamantina) se enfrentaram em uma grande partida que terminou com o placar de 0 a 0. Na disputa de pênaltis alternado, o Time da Roça acabou se consagrando o campeão.

Confira a classificação:

1º lugar – Time da Roça de Pracinha

2º lugar – Portuguesa de Adamantina

3º lugar – Villa Grill de Adamantina

4º lugar – Boca Juniors

Foram premiados ainda, Vitinho (Boca Juniors) artilheiro da competição e Leonardo (Portuguesa) melhor goleiro. As melhores colocadas receberam premiação em troféus.

O Torneio Amigos do Esporte Regional foi promovido pelos esportistas floridenses Bruno e Dário, com apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e do jornal e site Folha Regional.