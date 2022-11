Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Flórida Paulista Rodeo Show

Com três noites de festa, o Flórida Paulista Rodeo Show que foi realizado de 27 a 29 de outubro, reuniu cerca de 15 mil pessoas.

O número foi revelado à reportagem do site e jornal Folha Regional com a apuração do registro de entradas pelas catracas existentes na portaria do recinto de rodeio “Arlindo Derroidi”.

Contando com shows de Gian & Giovani, Ana Castela e Marcos e Belutti, todos de renome nacional, o evento teve entrada franca e uma ampla estrutura para recepcionar o público de Flórida Paulista e toda a região que marcou presença na festa.

Os participantes também puderam assistir as montarias do Circuito EPShow que levaram aos amantes do mundo do rodeio a emoção, com diversas montarias, todas as noites e uma sensacional final.

O evento foi considerado um sucesso pela organização e gerou grande repercussão em toda a região pela qualidade e a garantia de acesso gratuito ao público.

Realizado pela Prefeitura de Flórida Paulista com o apoio da Câmara Municipal e comissão organizadora, o evento teve a organização da EPShow.