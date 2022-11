PARAPUÃ: Sebrae Aqui inicia atividades no dia 18 de novembro

O canal de atendimento e orientação presencial Sebrae Aqui terá suas atividades iniciadas em Parapuã em parceria com a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial e Industrial. A cerimônia de inauguração será realizada no dia 18 de novembro, às 10h00, na avenida Pernambuco, 812 A – Centro, Parapuã.

O Posto de Atendimento vai funcionar de segunda à sexta feira, das 9h00 às 17h00. Os interessados em abrir o negócio próprio ou que precisam de ajuda para melhorar a gestão da empresa podem procurar o Sebrae Aqui em busca de orientação. O local contará ainda com um espaço para receber os cursos e palestras do Sebrae e parceiros.

De acordo com a gerente regional do Sebrae-SP Juliana Sanches Farias, a presença do Sebrae Aqui na cidade vai além dos resultados para os clientes, colaborando para o desenvolvimento econômico de Parapuã e região. “O objetivo é promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda”, explica.

SOBRE O SEBRAE AQUI

O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.