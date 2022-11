SALMOURÃO: Prefeitura recebe caminhão basculante para reforçar a frota municipal

A Prefeitura Municipal de Salmourão recebeu do Governo do Estado de São Paulo, um novo caminhão que vai reforçar a frota de veículos no âmbito municipal, sendo desta vez, um caminhão do tipo basculante novo, que será utilizado pelo Departamento de Obras e Serviços do Município no atendimento à população.

Trata-se de um caminhão basculante da marca Volkswagem, modelo VW-14.190, que está avaliado no montante financeiro de R$ 310 mil e será utilizado no trabalho de limpeza pública como a retirada de entulhos e outros serviços que forem demandados pela municipalidade.

A administração da prefeita Sônia Gabau e sua vice Márcia explicam que o repasse do caminhão foi realizado através do “Programa Nova Frota São Paulo”, que é uma ferramenta que foi criada para facilitar o acesso das Prefeituras com o Governo do Estado de São Paulo na aquisição de maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Além do caminhão basculante, a prefeita Sônia Gabau ressaltou que através do Programa Nova Frota São Paulo, o Município de Salmourão já efetuou a aquisição de uma pá carregadeira, de um trator, de implementos agrícolas e ainda estão no aguardo para a liberação de uma nova Van com acessibilidade para transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de uma motoniveladora.