Criança de 18 dias é salva pela Polícia Militar

Uma recém-nascida de 18 dias foi salva por policiais militares após se engasgar, na noite desta terça-feira (08) em Osvaldo Cruz.

Durante atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito pela Avenida Felipe Carmona, policiais foram surpreendidos por uma mãe com sua filha no colo pedindo ajuda pois a criança estava engasgada, onde o CB PM Evandro pegou a criança e realizou a manobra desobstrução, onde a recém nascida voltou a respirar e conduzida para a Santa Casa de Osvaldo Cruz pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiro.

Já no Pronto Socorro a recém nascida recebeu cuidados médicos ficando em observação médica.

Esta é a segunda criança que se engasga em Osvaldo Cruz, em menos de uma semana, na última quinta-feira (03) a CB PM Talita Salvou uma criança de 14 dias na Estação do Corpo de Bombeiros, que vale ressaltar que a CB PM Talita e o CB PM Evandro são irmãos.