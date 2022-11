Boa Esperança vence no Campeonato Municipal de Futebol Médio de Mariápolis

A equipe da Boa Esperança F.C. conquistou um importante resultado ao vencer por 1 a 0, o time do Shaktar dos Lek F.C. com o gol marcado por Rafa. Com o resultado positivo a equipe assumiu a terceira posição da competição.

A quinta rodada da 6ª edição do Campeonato Municipal Jorge Henrique Ávila “Jorginho” de Futebol Médio de Mariápolis, que foi realizada no Estádio Municipal Benedito Antônio João, teve ainda no domingo (6), o Furacão F.C/ Vidraçaria Xavier vencendo por 2 a 0 o Santo Studio Fitness F.C. e o líder Atlético Ousadia F.C. vencendo por 2 a 0 o Marola e Glória F.C/ Ambar Solar.

Na abertura da rodada no sábado (5),o Red Bull F.C/ Eletrônica Pigari’s venceu por 1 a 0 o Crias da Base F.C.

CLASSIFICAÇÃO

1° lugar – Atlético Ousadia – 12; Furacão F.C- 10; Boa Esperança -7; Marola e Glória – 6; Red Bull – 6; Santos Studio -3; Shaktar – 3 e Crias da Base – 0.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes coordenada por Lucas Ávila

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

Na foto, a equipe do Boa Esperança F.C, que conquistou a vitória.