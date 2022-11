FLÓRIDA: Sabesp remove estação elevatória do meio da rua

No ano de 2020, após a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista implantar pavimentação asfáltica no último trecho da rua Erminio Butarelo, próximo ao novo conjunto habitacional em construção em Flórida Paulista, uma estação elevatória de esgoto, que havia sido construída pela Sabesp há vários anos, acabou ficando no meio da rua.

Desta forma, como a estação elevatória no meio da via, o trânsito de veículos teve que ser desviado para os lados, causando perigo, principalmente no período noturno.

Após reclamações de moradores, a Sabesp havia informado a reportagem do jornal e site Folha Regional, que a situação seria resolvida, com a conclusão de uma nova estação elevatória de esgotos que atenderia as ligações residenciais existentes nas proximidades, além das 101 novas ligações previstas no conjunto habitacional CDHU D.

Desta forma conforme previsto, com a entrada em operação da estação elevatória, a Sabesp realizou a retirada da antiga, que estava no meio da rua Erminio Butarelo e o tráfego de veículos deve agora ser normal no local.