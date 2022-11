JUNQUEIRÓPOLIS: Fundo Social inicia Campanha Natal Solidário 2022

Aconteceu no final do mês de outubro (dia 26) na sala de reuniões da Prefeitura, o encontro para planejar a Campanha Natal Solidário 2022, objetivando a montagem das cestas de Natal para atender 300 famílias em situação de vulnerabilidade social de Junqueirópolis.

O encontro foi coordenado pela presidente Fundo Social de Solidariedade Municipal, a primeira-dama Munira Zogheib Pinatto e assistência social através da diretora Elâyne Val e equipe, contando com a participação dos representantes de entidades e segmentos organizados do município, para oficializar a campanha de arrecadação 2022.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade Munira Zogheib Pinatto agradeceu a todas as empresas, seguimentos organizados e colaboradores individuais pela participação oferecendo suas doações, assim contribuindo para que neste ano de 2022, a montagem das cestas de Natal fique ainda melhor.

Caixas para arrecadação serão distribuídas em órgãos públicos e espaços beneficentes, para as pessoas contribuírem com doações para a Campanha Natal Solidário.

Interessados em contribuir com doações de produtos alimentícios para as cestas do Natal Solidário, podem entrar em contato com a Assistência Social pelo telefone: (18) 3842-1080, ou pessoalmente a rua São Salvador, 1001.