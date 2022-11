Os números que insistem em ser sorteados pela Lotofácil

A Lotofácil briga fortemente com a Quina pelo segundo lugar na preferência dos consumidores. O crescimento da modalidade no gosto popular cresceu tanto que suas características ficaram muito parecidas com as do outro jogo, muito mais antigo e tradicional no país.

Ambas são sorteadas todos os dias da semana, com exceção dos domingos e feriados, custam quase a mesma coisa – a Quina sai por R$ 2,00 e a Lotofácil por R$ 2,50 – e possuem concursos especiais que pagam premiações quase equivalentes: entre 200 e 250 milhões de reais.

Se a Quina tem o sorteio especial em junho, a tão sonhada Quina de São João, a Lotofácil de Independência corre um pouco depois, em setembro. As regras das duas, como sempre, são parecidas: Os jogos são exatamente iguais aos regulares, só muda o fato de o prêmio ser entregue de qualquer maneira. Caso não haja um vencedor, a grana passa para quem marcar um número correto a menos.

Nunca joguei na Lotofácil, como fazer?

As regras são um pouco diferentes, mas é super fácil aprender como jogar na Lotofácil. Cada volante possui somente 25 dezenas e o apostador deve marcar 15 delas, no mínimo (dá pra marcar até 20 delas, mas o valor a ser pago é quase obsceno). Pronto, é só isso. O duro é conseguir adivinhar todos eles…

Mas se a sorte estiver do seu lado, nada vai atrapalhar sua trajetória rumo aos milhões de reais. Além da premiação principal, os jogadores podem ganhar diversos prêmios menores, a partir do acerto de apenas 11 números corretos. Marcando 14 deles, você recebe uma quantia bastante significativa, inclusive, tal qual marcar 5 dezenas na Mega-Sena.

Muita gente costuma fazer combinações de diversos bilhetes, quando a premiação é alta – num tipo de jogo conhecido como fechamento – que garante um acréscimo nos valores recebidos com a marcação de inúmeros volantes com premiações menores. Pesquise e conheça um pouco mais sobre esta técnica, totalmente legal e honesta.

Quais os números que mais saem

A Lotofácil tem algumas dezenas que acabam se repetindo com muito mais frequência do que outros. São só 25 números, é claro que eles são sorteados várias vezes. Mas acontece de alguns ficarem esquecidos no churrasco, enquanto outros toda hora estão nos holofotes da modalidade.

O motivo? Nada além do acaso. Pura sorte mesmo. Não custa nada, então, marcar os que saem mais em seus bilhetes. Vai que seja exatamente disso que você estava precisando para se tornar o mais novo milionário da quebrada? Se liga na listinha e encha seu jogo com eles:

20 – 10 – 11 – 25 – 24 – 13 –14 – 05 – 03 – 04

Na próxima vez que for fazer um joguinho na lotofácil, pode marcá-los em diversos bilhetes e suas chances de levar uma boa quantia para casa vão aumentar muito. Como o jogo é baratinho, dá pra você marcar diversos bilhetes sem que o valor total acabe ficando muito alto, principalmente quando o prêmio acumular.

Quero jogar pela internet, como pago?

E mais fácil até do que numa loja lotérica, sabia? Até pix, os sites e aplicativos de loteria aceitam. Além dele, dá pra pagar com os tradicionais cartões de crédito, é claro. E há vários deles que também aceitam boletos bancários, mas você deve fazer a aposta com antecedência.

A demora na compensação dos valores pagos pode acabar empurrando seu jogo para o concurso seguinte. Não dá pra reclamar disso depois… Uma das melhores pedidas é carregar sua “conta” no site com valores e ir apostando aos poucos. É muito seguro e confiável. Tudo é criptografado e verificado.