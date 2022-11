226 emendas do deputado Bragato são acatadas, e Estado repassará R$ 555 milhões para o Oeste Paulista

O deputado Mauro Bragato teve 226 emendas acatadas pelo Projeto de Lei Orçamentária, solicitando o repasse de R$ 555 milhões para o custeio e melhorias dos hospitais públicos e filantrópicos e para melhoria da infraestrutura e logística de 110 municípios do Oeste Paulista, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida para a população.

De acordo com Bragato, as obras removerão os pontos críticos que impedem o fluxo contínuo e seguro do tráfego. “Com a estrada em boas condições, haverá redução de tempo de percurso, queda no número de acidentes, além do incentivo à economia para escoar a produção rural”, destacou.

Ao todo serão repassados R$ 117 milhões para infraestrutura urbana e logística e R$ 22 milhões . Já na área da saúde, o deputado solicitou que o Estado destine R$ 336 milhões para custear as atividades do Hospital Regional de Presidente Prudente, do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, do Hospital Bezerra de Menezes em Presidente Prudente, do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes Siqueira, em Presidente Prudente, do Hospital Estadual de Porto Primavera em Rosana, do Hospital Regional de Teodoro Sampaio, do Hospital Beneficente São José, do Município de Herculândia, do Hospital e Maternidade de Rancharia, do Hospital Regional de Assis, além das Santas Casas da região.

De acordo com o parlamentar, este recurso será fundamental para auxiliar as finanças da instituição, para adquirir medicamentos e investir na infraestrutura, “com o objetivo de atender as prioridades da área de saúde do município”, ponderou.