ADAMANTINA: Programa de Compostagem garante 6º lugar em prêmio estadual

Com o Programa Municipal de Compostagem, a Prefeitura de Adamantina conquistou o 6º lugar no Estado no Prêmio Josué de Castro. A iniciativa é desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Consea/SP.

Na premiação, estão presentes os secretários estaduais Célia Leão, da Secretaria de Assistência Social, e Francisco Matturro, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Participaram da cerimônia, o prefeito Márcio Cardim, os secretários Thiago Benetão, da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Gustavo Taniguchi Rufino, de Gabinete, e Luciana Pereira, de Desenvolvimento Econômico.

O objetivo é premiar as ações que tenham como foco a formulação de soluções concretas destinadas a combater a fome e, ainda, promover a segurança nutricional e alimentar. As categorias premiadas são: melhor pesquisa científica e melhor programa ou projeto de política pública.

O prêmio tem como objetivo a apresentação de programas e projetos que são desenvolvidos pelo governo ou iniciativa privada.

“Ficamos muito contentes com mais esse reconhecimento que o nosso Programa de Compostagem Municipal conquista agora em nível estadual, pois ele tem trazido benefícios para os agricultores familiares e o Poder Público tem encontrado formas de ajudar a melhorar a produção gerando produto com mais qualidade e como consequência, mais renda”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Entenda o que é o Programa de Compostagem Municipal

O Programa de Compostagem Municipal de Alimentos consiste na execução do Programa de Eficiência Energética que foi implantado em parceria com a Energisa.

O Projeto de Eficiência Energética visa o aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas das escolas municipais para serem transformados em adubo e destinados aos agricultores familiares que atuam no município.

Em paralelo, o município ainda executa o Programa de Produção Resiliente de Alimentos que incentiva ações às boas práticas agrícolas, como a utilização de compostos orgânicos, reaproveitamento de alimento e implantação de outras práticas sustentáveis.

Por meio dos recursos recebidos do Euroclima+ foram contratados técnicos para auxiliar os agricultores no desenvolvimento de boas práticas sustentáveis.

Devido a implementação e os bons resultados obtidos, apesar do encerramento das parcerias com a finalização dos convênios, a Prefeitura de Adamantina vem mantendo a execução dos programas com a utilização de recursos próprios.