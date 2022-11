FLÓRIDA: Construção de calçadas e ponto de ônibus no recinto de rodeio recebem elogios

Foi finalizada a construção de calçadas na parte frontal e de um ponto de ônibus na antiga entrada do recinto de rodeio de Flórida Paulista.

Os serviços foram realizados pelos funcionários da Prefeitura Municipal que deram um novo aspecto ao local e garantiram ainda a instalação de um abrigo para trabalhadores.

Com o calçamento, os pedestres que se deslocam para o trabalho ou compras nos distritos industriais localizados na via de acesso e pessoas que praticam atividades físicas de caminhadas diariamente pelo local, passam a contar com maior segurança, já que não precisam mais utilizar-se da pista onde passam veículos dos mais diversos portes.

A construção da calçada foi elogiada durante a realização do Rodeio Show no aniversário de Flórida Paulista, por pessoas que passaram pelo local para adentrar o recinto.

Além da construção de calçadas, contou também com a adaptação da antiga entrada do recinto de rodeio que se transformou um ponto de ônibus; o local também passou por pintura e recebeu as cores do município. O ponto de ônibus devido a sua localização facilitará para as pessoas que se utilizam do transporte na entrada e saída da cidade.