TINO’S LANCHES: mais de 20 opções e lanches artesanais

Flórida Paulista conta com uma nova opção no segmento de lanches e porções: o Tino’s Lanches.

Atendendo de terça-feira à domingo, o trailer fica instalado na via de acesso e entrada da Cidade Amizade.

Um de seus diferenciais está nos lanches artesanais de costela, linguiça e porco que têm feito muito sucesso entre os clientes, além de bebidas em geral.

Todos os lanches são confeccionados com produtos de qualidade e com o capricho de quem entende do assunto.

O comando do empreendimento é do floridense Paulo Henrique Tino, o “Paulinho”. Visite, conheça e saboreie.