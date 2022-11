Tupi Paulista conquista o 1º lugar em Excelência de Gestão do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022

No prêmio Band Cidades Excelentes 2022, Tupi Paulista conquistou o 1º lugar, entre as finalistas no índice de gestão pública municipal com a maior nota 79,89 pontos. A entrega do prêmio foi dia 10 de novembro deste ano, os indicadores reconhecem o município como exemplo de administração pública. Segunda edição do “Prêmio Band Cidades Excelentes” aconteceu em São Paulo, capital. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila reconhece as melhores gestões públicas municipais do estado de São Paulo em 2022

O anuncio dos vencedores do estado de São Paulo, foi realizado no principal estúdio da emissora, e apresentado pelos jornalistas Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino, com transmissão ao vivo pelo YouTube Band Jornalismo. Na TV aberta, a premiação vai ao ar no dia 20 de novembro, às 23h30, para São Paulo.





A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Além dos ganhadores por pilar, haverá ainda o grande vencedor estadual em cada grupo populacional.

Os mais de 500 projetos recebidos neste ano foram avaliados pela Mandatum Consultoria. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) atuou como parceiro para troca de metodologias, conhecimentos técnicos e acesso de dados e informações de natureza pública referentes aos 644 municípios fiscalizados. O prêmio conta ainda com auditoria externa feita pela empresa BDO Brazil.