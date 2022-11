Valdo Bartolomeu será o novo padre de Flórida Paulista

O padre José Ribeiro assumirá a Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis

Através de circular assinada pelo bispo diocesano de Marília, Dom Luiz Cipolini, foram informadas as transferências e nomeações de padres das regiões I e III no fim da tarde desta sexta-feira (11).

As alterações no quadro do clero serão válidas à partir de janeiro de 2023.

O jornalismo Folha Regional teve acesso ao documento que revela que o novo padre de Flórida Paulista será Valdo Bartolomeu de Santana.

Já o padre José Ribeiro, será designado para a Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis.

CONFIRA ABAIXO AS DEMAIS MUDANÇAS EM CADA REGIÃO