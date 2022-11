Governo de SP descarta volta da obrigatoriedade do uso de máscaras

O governo de São Paulo descartou o retorno do uso obrigatório de máscaras em todo o território paulista. No entanto, o aumento das internações por Covid-19 no estado é acompanhado de perto, segundo informou o governador Rodrigo Garcia (PSDB), nesta sexta-feira, 11.

O sinal de alerta foi dado nesta quinta-feira, 10, quando o Centro de Controle da doença divulgou a alta de 65% das internações em UTI’s e recomendou o uso do acessório em locais fechados. “Nosso secretário de Ciência e Pesquisa, David Uip, reforçou a recomendação do governo de São Paulo para que aqueles que puderem usar máscaras usem. Principalmente em locais fechados e aglomerados, mas ainda longe de uma eventual obrigatoriedade”, afirmou o governador. Ele reforçou que o alerta é apenas uma “recomendação”. “Por enquanto é uma recomendação e o governo de São Paulo vai ficar atento ao nosso Comitê Científico, para avaliar a evolução dos casos de Covid. Nós temos uma evolução rápida, mas ainda muito pequena perto dos momentos que a gente viveu”, completou.

Garcia reforçou a necessidade da vacinação da população. “Nós temos que entender que a arma principal contra a Covid-19 é a vacinação. Nós fazemos um apelo para que a população que não tomou as doses de reforço, que procurem os postos de vacinação e tomem as suas doses de reforço. É a única arma que a gente tem contra o vírus”, reforçou o governador.