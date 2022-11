Operação da Polícia Civil apreende 30 máquinas caça-níqueis

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), com apoio operacional de agentes das demais unidades policiais de Dracena, deflagrou nesta sexta-feira (11), a Operação Las Vegas II visando combater exploração de jogos de azar na cidade de Dracena.

A Polícia Civil vistoriou 7 estabelecimentos comerciais, onde havia a denúncia da existência da prática do jogo de azar com o uso de maquinas caça-níqueis e o funcionamento maquinas eletrônicas programadas para vídeo-bingo. Ao todo, 30 máquinas caça-níqueis, um monitor de TV e uma máquina de aposta comumente usada para vídeo-bingo, foram apreendidos durante a ação policial.

Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve nos locais para a realização de perícia de constatação da contravenção penal nos equipamentos ilícitos apreendidos. Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais foram identificados e prestaram esclarecimentos por meio da elaboração de um Termo Circunstanciado, que posteriormente será enviado ao Juizado Especial Criminal.

DENÚNCIA

A população pode contribuir com informações sobre endereços e locais com máquinas de jogo de azar. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque Denúncia, ou para 197, da Polícia Civil. O sigilo e o anonimato são garantidos.