Após disparar com espingarda contra casa em propriedade rural, homem é morto com tiro

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Claudinei Alves, o homem, que é morador de Presidente Prudente (SP), teria se deslocado com uma camionete até o bairro rural de Anhumas para tirar satisfações com o morador da propriedade sobre um desajuste comercial devido a um arrendamento de terras do qual ele não concordava.

Portando uma espingarda, ele começou a atirar de fora da propriedade contra a casa em que estavam cerca de 10 pessoas da família, entre crianças e adultos. O dono da propriedade revidou e atirou contra o homem, acertando uma de suas pernas. Ele morreu no local.

A Polícia Científica foi acionada para periciar a área.

Legítima defesa

Para os advogados de defesa do morador da propriedade, Rodrigo Arteiro, Emerson Longhi e Rennan Salvatto, “trata-se de um caso clássico de legítima defesa pessoal e de terceiros, já que a família toda estava na casa”.