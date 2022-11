Mulher morre após ser atropelada por moto

Por volta das 23 horas de ontem, sábado, um grave acidente foi registrado na Rua Nhambiquaras, próximo ao cruzamento com a Avenida Tamoios.

De acordo com as informações obtidas, por motivos a serem esclarecidos, o condutor de uma motocicleta de alta cilindrada atingiu uma mulher. Com o impacto, tanto o motociclista quanto a pedestre foram projetados ao solo.

Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Tupã. O motociclista com diversas escoriações e suspeita de fraturas. Já a pedestre teve ferimentos gravíssimos.

Identificada como, Jane Cristina de Castro dos Santos, 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa de Tupã.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registro do boletim de ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.