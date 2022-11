Campeonato Municipal de Futebol Médio de Mariápolis teve a quinta rodada

A equipe do Crias da Base F.C., com os gols marcados por Luan e Toninho, conquistou seu primeiro ponto na 6ª edição do Campeonato Municipal Jorge Henrique Ávila “Jorginho” de Futebol Médio de Mariápolis.

O ponto conquisto pelo time do Crias da Base F.C., foi no empate em 2 a 2, com o bom e líder time do Atlético Ousadia F.C., em jogo válido pela quinta rodada realizado no sábado (12) no Estádio Municipal “Benedito Antônio João. Mesmo com o resultado o time Crias da Base F.C., permanece na lanterna da competição.

A quinta rodada teve complemento no domingo (13), sendo que na primeira partida o Shaktar dos Lek F.C. venceu por 2 a 0 o Santos Studio Fitness F.C., na segunda partida o Furacão F.C./ Vidraçaria Xavier venceu por 3 a 2 o Marola e Glória F.C. e no encerramento da rodada o Red Bull F.C/ Eletrônica Pigari’s (Adamantina) perdeu de goleada por 5 a 1 para o Boa Esperança F.C.

CLASSIFICAÇÃO

Atlético Ousadia – 13; Furacão F.C- 13; Boa Esperança – 10; Marola e Glória – 7; Shaktar – 6; Red Bull – 6; Santos Studio -3; Crias da Base – 1.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes coordenada por Lucas Ávila.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

Na foto, a equipe dos Crias da Base F.C. que conquistou seu primeiro ponto.