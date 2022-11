FLÓRIDA: Iniciada implantação de guias e sarjetas para pavimentação no novo conjunto habitacional

Encontra-se a todo o vapor as obras das 101 novas casas populares em uma parceria do Governo do Estado, CDHU e a Prefeitura de Flórida Paulista.

Localizado no bairro Santa Lina, o novo empreendimento habitacional recebeu recentemente as obras de drenagem e implantação de galeria de captação de águas pluviais. E agora está sendo iniciada a preparação para a implantação de pavimentação asfáltica.

Primeiramente implantaram guias e sarjetas em todas as vias do novo conjunto habitacional, sendo que as obras estão em ritmo acelerado. Após será feita a terraplanagem, compactação e implantação da camada asfáltica.

Segundo a empresa Concreta Construções, vencedora do processo licitatório, para a conclusão das obras, atualmente o projeto está com grande parte já concluído.

O engenheiro responsável também informou que foram feitas revisões, reposições e obras nos telhados, forro de PVC e nas redes de água e esgoto que estão totalmente finalizadas. No local ainda serão executados os serviços de iluminação pública.

De acordo com o contrato assinado pelo Governo do Estado, a empresa responsável tem um prazo de 12 meses para a execução das obras e 6 meses para obrigações contratuais, sendo que o Governo do Estado irá investir a importância de R$ 4.141.416,56 para a finalização dos serviços e assim entregar as moradias com toda a infraestrutura.