Lobos F.C. é o campeão do Campeonato de Futebol Médio de Inúbia Paulista

A equipe do Lobos F.C./ Art Sport, do treinador Cristian e auxiliar Andreo, conquistou o título de campeão do 1° Campeonato Municipal de Futebol Médio de Inúbia Paulista.

A conquista do tradicional e bom time dos Lobos F.C./ Art Sport foi na goleada por 4 a 0, diante do aguerrido time dos Hiper Galácticos F.C. Os gols do título foram marcados por Vitor Hugo (2), André Bala e João Faco (1).

A disputa final aconteceu no domingo (13) no Campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes de Inúbia Paulista, que teve a presença de grande número de esportistas.

GOLEIRO MENOS VAZADO

A equipe do Lobos F.C. além do importante título conquistado, teve ainda na competição o goleiro menos vazado Lucas, com 3 gols tomados.

ARBITRAGEM

Sob a competência do experiente Marcos Nunes “Schaquil” e Claudemir Galeão (Osvaldo Cruz) com um bom trabalho, conduzindo muito bem a partida.

Mesário Carlos Gasparotto “Carlito” (Lucélia).

APOIO

Vereador João Carlos de Almeida “Joãozinho do Esportes”.