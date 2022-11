Concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas na região de Presidente Prudente

Há vagas disponíveis para concursos públicos e processos seletivos em diferentes áreas e cidades da região de Presidente Prudente (SP). As inscrições devem ser feitas pela internet.

A Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) anunciou a realização de um concurso público e processo seletivo com objetivo de contratar três profissionais e formar cadastro reserva para a área da educação.

Confira as vagas:

Edital nº 002/2022 – Concurso Público: Técnico de Radiologia (1); Terapeuta Ocupacional (1); Procurador Jurídico AS (1); e

Edital nº 002/2022 – Processo Seletivo: Agente de Desenvolvimento Social; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; Auxiliar de Serviços Gerais; Enfermeiro; Merendeira; Monitor de Transporte Escolar; Inspetor de Aluno; Professor de Educação Básica I – Creche; Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica II – Arte; Professor de Educação Básica II – Ciências; Professor de Educação Básica II – Educação Física; Professor de Educação Básica II – Geografia; Professor de Educação Básica II – História; Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa/ Inglês; e Professor de Educação Básica II – Matemática.

As inscrições seguem até esta sexta-feira (18), pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 22.

Os interessados participarão de uma prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 4 de dezembro deste ano, de 40 questões de llíngua portuguesa, matemática e conhecimentos de informática, conhecimentos educacionais e conhecimentos específicos.

Os profissionais, que forem contratados, deverão exercer jornadas de 24 a 40 horas semanais, e receberão remuneração mensal de R$ 1.090,41 a R$ 3.979,19. Os professores contratados serão remunerados nos valores entre R$ 16,74 a R$ 17,58 hora-aula.

Prefeitura de Monte Castelo

A Prefeitura de Monte Castelo (SP) está realizando um concurso público destinado a contratação de uma profissional, de nível fundamental completo, para o cargo de cozinheira.

A inscrição para este concurso deve ser feita exclusivamente pela internet, e tem uma taxa de R$ 28.

O concurso terá uma prova objetiva, com questões de conhecimentos específicos, língua portuguesa e matemática.

O profissional contratado deverá exercer 40 horas semanais de atividades e receberá uma remuneração mensal no valor de R$ 1.294,61.

Prefeitura de Presidente Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente divulgou a abertura de um processo seletivo com o objetivo de formar cadastro reserva para estudantes.

Confira as áreas destinadas ao processo seletivo:

Ensino Médio;

Administração;

Direito; Farmácia;

Serviço Social; e

Sistema de Informação.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 28 de novembro, exclusivamente pela internet.

Os candidatos contratados receberão bolsa-auxilio de R$ 712,57 a R$ 937,59, com acréscimo de R$ 8,50 por dia de auxilio-transporte. A jornada de estágio semanal é de 30 horas.

O processo seletivo terá uma única etapa, de prova objetiva. A prova será composta por 20 questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos.

Prefeitura de Junqueirópolis

A Prefeitura de Junqueirópolis (SP) anunciou um concurso público com o intuito de contratar dez profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas pela internet, com uma taxa no valor de R$ 15,90.

Veja as vagas:

Desenhista (1);

Fiscal de Rendas e Posturas (1);

Fonoaudiólogo (1);

Nutricionista (1);

Pedreiro (1);

Professor de Educação Básica II – Artes (1);

Técnico de Informática (3); e

Técnico Esportivo (1).

Os candidatos que forem contratados, deverão exercer atividades semanais de 15 a 40 horas e receberão remuneração mensal de R$ 1.677,57 a R$ 4.234,42. Os professores receberão remuneração de R$ 20,33 por hora-aula exercida.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e prova prática (para os cargos de desenhista, pedreiro e técnico de informática).

O conteúdo da prova será baseado em questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos básicos em informática e conhecimentos educacionais.

Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista

A Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista (SP) divulgou um novo processo seletivo que tem como objetivo formar de cadastro reserva de profissionais com ensino superior em licenciatura plena cursando ou completo.

A inscrição para este processo seletivo deve ser feita pela internet, até o dia 27 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 30.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Professor de Arte – PEB II;

Professor de Creche;

Professor de Educação Física – PEB II;

Professor de Ensino Fundamental – PEB I;

Professor de Música – PEB II;

Professor Educação Especial – PEB I;

Professor de Creche (estudante); e

Professor de Ensino Fundamental – PEB I (estudante).

Os contratados terão de realizar carga horária de 30 a 40 horas semanais e serão remunerados em valores mensais de R$ 2.884,22 ou, por hora-aula, de R$ 27,47.

A classificação do processo será feita por meio da realização de uma prova objetiva composta por questões de conhecimentos específicos e educacionais e língua portuguesa.

Além disso, também haverá uma etapa de prova de títulos, de acordo com a pontuação estabelecida no edital completo.

Prefeitura de Martinópolis

A Prefeitura de Martinópolis (SP) realiza um processo seletivo com o objetivo de contratar profissionais de nível superior para o cargo de professor.

A inscrição para este processo seletivo deve ser feita até o dia 28 de novembro, pela internet, e têm uma taxa de R$ 19,60.

As oportunidades são para:

Professor PEB I – Educação Especial;

Professor PEB I – Ensino Fundamental;

Professor PEB I – Ensino Infantil;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Arte;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Ciências;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Educação Física;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Geografia;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – História;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Inglês;

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Matemática; e

Professor PEB II – Ensino Fundamental – Português.

Os profissionais contratados receberão remunerações nos valores de R$ 14,43 a R$ 16,59 por hora aula.

Os interessados serão avaliados mediante uma prova objetiva, que terá questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos pedagógicos e específicos.

Também haverá prova de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo do processo seletivo.