Homem morre após queda de carro em buraco em Votuporanga

Um homem de 82 anos morreu na noite deste 15 de novembro em um acidente na no acesso da vicinal Herbet Vinicius Mequi, ao lado do Horto Florestal de Votuporanga.

Ele dirigia um Uno que saiu da pista e caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade. O carro ficou com as rodas para cima.

Equipes do SAMU e Bombeiros foram ao local, porém a vítima não resistiu. Uma perícia científica vai esclarecer as causas do acidente. O corpo foi levado ao IML.