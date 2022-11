LUCÉLIA: Tribunal de Contas do Estado aponta quatro obras paralisadas no município

De acordo com dados do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), 22 dos 53 municípios que integram a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, ou 41,5% do total, têm obras paralisadas ou atrasadas.

No levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, o município de Lucélia apresenta quatro obras paralisadas ou atrasadas.

As obras paralisadas ou atrasadas em Lucélia de acordo com o Tribunal de Contas são:

– Revitalização da praça e serviços complementares – “Praça Padre Francisco Mahr” (paralisada desde 09/11/2021) com contrato total no valor de R$ 274.175,20 onde já foram pagos o valor de R$ 95.992,22.

– Reforma e modernização do Estádio Municipal “José de Freitas Cayres” (paralisada desde 15/07/2021) com convênio no valor total de R$ 269.123,00 onde já foi pago o valor de R$ 13.714,88.

– Reforma do terminal rodoviário (paralisada desde 08/01/2020) com convênio no valor total de R$ 205.228,06 onde já foi pago o valor de R$ 25.416,24.

– Revitalização da praça José Firpo (paralisada de 27/08/2020) com convênio no valor total de R$ 887.999,94 onde já foi pago o valor de R$ 130.063,33.