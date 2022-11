Motorista fica ferido em capotamento de caminhonete na SP-294

O motorista de uma caminhonete S10 sofreu ferimentos em acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), município de Iacri (SP), na manhã desta terça-feira, dia 15.

O capotamento aconteceu por volta das 6 horas da manhã no quilômetro 537 e a vítima foi conduzida pela equipe de enfermagem da Concessionária Eixo para receber atendimento médico na Santa Casa de Tupã.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviário de Tupã, equipe do cabo Robson e cabo Valdeir, a caminhonete S10, placas de Estrela D’Oeste (SP), trafegava no sentido Iacri a Tupã e, por motivos a serem apurados, o veículo descontrolado capotou além acostamento.

O condutor, morador em Estrela D’Oeste, com ferimentos de natureza leve, foi conduzido na ambulância da concessionário para a instituição de saúde em Tupã.