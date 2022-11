OSVALDO CRUZ: Secretaria de Indústria e Comércio realiza evento ‘’Bom Dia, Empreendedor’’

Na primeira semana de novembro, na sede da Secretaria de Indústria e Comércio de Osvaldo Cruz, aconteceu a primeira edição do projeto ‘’Bom Dia, Empreendedor’’.

O projeto idealizado pelo secretário de Indústria e Comércio Alessandro Romano, têm o intuito de trazer não só os novos empreendedores, como aqueles que já estão no mercado há algum tempo, para conhecer as instalações da secretaria e também ajudar na inovação do mercado onde cada um atua.

Os encontros acontecerão com frequência e contarão com palestras ministradas pelo Sebrae e nesta primeira edição do ‘’Bom Dia, Empreendedor’’ contou com mais de 20 comerciantes.

CURSOS

Ainda a Secretaria de Indústria e Comércio de Osvaldo Cruz deu início no dia 3 de novembro ao curso de confeitaria na sede da secretaria, utilizando a infraestrutura da própria sede e sua sala de aula.

Já no sábado, dia 5, a Secretaria de Indústria e Comércio em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) deu início a uma turma do curso de mecânica de motores elétricos, cujas aulas teóricas ocorrem na própria secretaria.

O objetivo dos cursos é levar conhecimento e oportunidade para pessoas no mercado de trabalho produzindo renda e empregos.