Pracinha F.C. é campeão do Torneio de Futebol de 7 em Estrela do Norte

O time do Pracinha F.C. sagrou -se campeão do 6° Torneio de Futebol de 7 de Estrela do Norte.

O evento esportivo que foi realizado no domingo (13) no campo do INCRA, contou com a participação de várias equipes da região de Presidente Prudente.

A conquista do importante título do Pracinha F.C. foi ao vencer na disputa final o time de Pirapozinho por 3 a 1, com os gols marcados por: Luquinha Moreira, Fabrício Fafá e Diogo Indaiá.

ADVERSÁRIOS

O time do Pracinha F.C. para chegar a disputa final derrotou os times de Teodoro Sampaio, Estrela do Norte e Sandovalina.

GOLEIRO MENOS VAZADO

A equipe do Pracinha F.C., além do importante título conquistado, teve ainda na competição o goleiro menos vazado o osvaldocruzense Betão.

APOIO

Prefeitura Municipal de Pracinha – Maurilei Aparecido (Prefeito)

-Na foto, os jogadores Luquinha, Fafá e Diogo Indaiá, que anotaram os gols na final e o elenco do Pracinha F.C.