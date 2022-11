FLÓRIDA: Prefeitura recebe retroescavadeira e caminhão basculante do Governo do Estado

O governador Rodrigo Garcia entregou na quarta-feira (9), em São José do Rio Preto, 186 veículos e maquinários para 97 municípios do estado, no âmbito do programa “Nova Frota – SP Não Para”. As entregas contemplam municípios de diversas regiões do estado.

Alguns dos veículos e maquinários anunciados anteriormente estão sendo entregues agora, após o término das eleições, em respeito ao período eleitoral. Entre os veículos e maquinários essenciais anunciados estão retroescavadeiras, caminhões pipa e basculantes, tratores, distribuidores de calcário, pulverizadores e plantadeiras de grãos.

Na oportunidade, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista foi contemplada com uma máquina retroescavadeira e um caminhão basculante. O vice-prefeito Sidnei Gazola representou o prefeito Wilson Fróio Júnior na solenidade de entrega dos veículos e agradeceu o governador Rodrigo Garcia.

De acordo com a administração municipal, a máquina retroescavadeira foi viabilizada através do trabalho do deputado estadual Vinicius Camarinha. Já o caminhão basculante foi uma conquista intermediada pelo ex-secretário executivo da Habitação e deputado federal eleito Fernando Marangoni.