Dracenense Evandro Gussi fará parte da equipe de transição do Governo Lula

A convite do Vice Presidente da República eleito Geraldo Alckimin, o dracenense Evandro Gussi, filho do Dr. José Reinaldo Gussi e Luci Mara Bertoni Gussi, estará fazendo parte da equipe de transição do Governo Lula.

Ele estava ministrando palestra sobre Bioenergia no Egito ontem (16), quando recebeu o convite.

Evandro Gussi é presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), entidade dedicada a fornecer energia limpa, renovável e natural sob a forma de açúcar, biocombustíveis, bioeletricidade e biomassa.

Antes de assumir a direção da Unica, Evandro Gussi foi Controlador-Geral da Câmara dos Deputados. Eleito para o Congresso em 2014 (mandato de 2015-2019), atuou como líder de seu partido entre 2016 e 2017. Gussi foi autor da Lei “RenovaBio”, legislação de referência para ampliar a utilização de biocombustíveis no Brasil, contribuindo para que o país atinja suas metas de redução de gases de efeito estufa e para o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris.

Evandro Gussi é doutor em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (2009) e mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005).