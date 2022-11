FLÓRIDA: Administração apresenta novo caminhão tanque para serviços e combate à incêndios

A administração municipal apresentou na semana passada para a população floridense um novo caminhão tanque que será empregado nos serviços prestados à população e também no combate à incêndios.

Trata-se de um caminhão Mercedes Benz, seminovo, modelo 1218, que havia sido apreendido em ações policiais e destinado pela Receita Federal para o município e que foi totalmente readequado para receber o tanque e os equipamentos.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que toda a adequação do caminhão para torná-lo adequado ao uso e a aquisição do tanque novo foi custeada com recursos próprios do município, com aprovação de dotação orçamentária através da Câmara Municipal.

O prefeito Fróio ressalta a importante parceria com a Câmara Municipal.

Foram instalados além do tanque, mangueiras para operação manual com entrada em locais de incêndio e lavagem de prédios e espaços públicos; canhão tipo lança para combate ao incêndio em vegetação e prédios ou residências; espargidores frontais e laterais e sistema de captação de água de açudes, tanques e outros espaços visando seu rápido reabastecimento.

O novo caminhão conta com sistema de truck que garante o acesso em locais de terreno acidentado, desnível e um deslocamento mais rápido em casos de urgência.

Com a montagem do novo caminhão tanque, o município passará a ter em sua frota dois veículos do tipo, uma vez que o antigo caminhão também passará por melhorias para atuar no apoio às mais diversas ocorrências e serviços.