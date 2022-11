Motorista preso por atropelar grupo em bloqueio bolsonarista é indiciado por 18 tentativas de homicídio

Várias pessoas gravavam vídeos do ato quando um carro de cor prata acelerou e atropelou o grupo que estava no meio da pista. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as vítimas caídas no asfalto.

Ao todo, 18 pessoas foram atingidas pelo veículo. Duas meninas, de 10 e 11 anos, e três policiais militares estão entre as vítimas.