SALMOURÃO: Conjunto habitacional recebe instalação de parquinho infantil

O conjunto habitacional Pedro Duarte Neto (Salmourão C) recebeu a instalação de um parquinho de recreação infantil, que foi instalado na área destinada à prática de lazer das crianças que residem no bairro.

O parquinho conta com um conjunto de brinquedos interligados em uma plataforma que agrega escadas, casinhas, túneis, tobogã, rampa de escalada, escorregador e ainda dois balanços para as crianças.

Os recursos para instalação do parquinho foram repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Especial de Melhorias, onde a Secretaria da Habitação realiza intervenções físicas que resultam em melhorias urbanas de empreendimentos habitacionais desenvolvidos pela administração pública, direta ou indireta, dos poderes públicos municipal, estadual ou federal, por meio de projetos de infraestrutura ou de equipamentos sociais.

Além do parquinho, existe também o projeto para a construção de uma praça no conjunto habitacional Pedro Duarte Neto.