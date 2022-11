BORGES: empreendedorismo que está no sangue

Em Flórida Paulista, o grupo Borges revela o empreendedorismo que está no sangue dos integrantes da família que mais investe na cidade.

Do segmento de posto de combustíveis ao material de construção, a marca Borges está presente nos quatro cantos da cidade.

O patriarca da família, Laércio Borges é o responsável pela solidificação nos negócios e quem começou com a trajetória de sucesso empresarial.

Hoje, os filhos Rodrigo e Rafael são os braços do empresário e também empreendem sozinhos, cada um em seu segmento (Auto Posto São José e Borges Materiais para Construção), fazendo a diferença no comércio floridense.

“Juninho Borges”, também trilha os passos do pai (Rodrigo) e do avô com sua atuação no comércio de materiais para construção.

Compõe o grupo Borges: Auto Posto São José; Borges Materiais para Construção; Imobiliária Borges; Magia Eventos; Imperial Eventos; Pit-Stop do Borges; Borges Agropastoril e outros empreendimentos.