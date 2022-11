FLÓRIDA: Trabalhador morre após cair de telhado de barracão

Um trabalhador de 57 anos de idade, morreu após cair do telhado de uma empresa em construção em Flórida Paulista na tarde desta sexta-feira (18).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, ele trabalhava na cobertura de um barracão da empresa quando caiu de uma altura de cerca de 7,5 metros.

Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista.

Também foi apurado pelo jornalismo Folha Regional que ele sofreu ferimentos e apresentava um quadro de perda da consciência, havendo a possibilidade de ser transferido da Santa Casa para outra unidade de saúde de suporte avançado da região, porém, infelizmente, seu quadro se agravou e ele acabou falecendo.

As polícias Civil e Científica foram acionadas e compareceram ao local do acidente de trabalho. As causas serão apuradas.